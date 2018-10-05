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В Северо-Казахстанской области наблюдается острый дефицит врачей

Общество

В Петропавловске собрались представители общественности, чтобы выслушать послание президента

Астана, 5 октября 2018, 15:22 — REGNUM  В Северо-Казахстанской области действуют 49 фельдшерских пунктов, во многих из них наблюдается острая нехватка специалистов, передает 5 октября телеканал «Хабар 24».

В Петропавловске представители разных профессий, в том числе учителя, врачи и предприниматели, собрались вместе, чтобы посмотреть послание президента республики Нурсултана Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в своем послании народу поручил повысить на 20% заработные платы участковым медицинским работникам. Повышение будет происходить с 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил повысить зарплаты медикам

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