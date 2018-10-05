В Калининграде может появиться филиал Нахимовского училища

Калининград, , 15:11 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 5 октября, поручил командующему Балтийским Флотом совместно с правительством Калининградской области рассмотреть возможность дислокации филиала Нахимовского училища. Такое поручение он дал во время селекторного совещания в Москве.

«Прошу рассмотреть возможность места дислокации филиала Нахимовского училища. У нас это единственный флот, на котором нет Нахимовского училища. Мы завершили создание сети по всей стране, начиная от Тихоокеанского флота, Черного моря, Мурманска на Северном флоте. Теперь нам надо рассмотреть возможность, найти достойное, приличное место, для того чтобы можно было там разместить Нахимовское училище. Я считаю, что это одна из важнейших точек, где должно быть образовательное учреждение нашего флота и Министерства обороны», — сказал Шойгу.

Филиалы училища в настоящий момент действуют в Севастополе, Владивостоке и Мурманске. Ранее обсуждались планы открытия филиала в Дагестане при Каспийской флотилии.