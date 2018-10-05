Смертельное ДТП под Тверью: предполагаемый виновник аварии погиб

Тверь, , 15:07 — REGNUM Вероятный виновник аварии, которая унесла жизни 12 пассажиров микроавтобуса Ford Transit, сам погиб в страшной аварии в Тверской области. Как рассказала одна из выживших в этом чудовищном ДТП женщина, водитель автобуса ЛиАЗ пытался уйти от столкновения с выехавшем навстречу микроавтобусом, однако из-за небольшого расстояния между транспортными средствами сделать этого не смог.

«Водители других машин оказали нам первую помощь. Они также […] вынули оттуда мужчину (водителя микроавтобуса — прим. ИА REGNUM ). Он лежал на дороге до приезда МЧС», — добавила женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM, страшное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 октября на 15-м км трассы Тверь — Ржев. Здесь лоб в лоб столкнулись автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. В результате аварии погибли 13 человек, еще трое пострадали. Власти Тверской области пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

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Областное управление СК возбудило уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».