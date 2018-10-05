На юге Афганистана талибы* запретили сотовую связь в темное время суток

Кабул, , 17:57 — REGNUM В афганской провинции Пактика на юге страны в подконтрольных исламистам уездах боевики ввели запрет на сотовую связь в темное время суток. Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок» со ссылкой на местных жителей, уже на протяжении двух недель «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключает вышки сотовой связи с пяти часов вечера до шести часов утра по меньшей мере в пяти уездах провинции.

Местные жители обратились к боевикам с просьбой отменить запрет. По их словам, тринадцатичасовое отключение мобильной связи доставляет им массу неудобств. О какой-либо реакции со стороны боевиков на это обращение не сообщается.

Глава полиции провинции Пактика генерал Гулям Шаки Рог Левани заявил, что мобильные операторы должны предоставлять своим клиентам услуги связи круглосуточно, невзирая на угрозы радикалов. По его словам, запрет на мобильную связь ночью демонстрирует слабость «Талибана» (организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь боевиков Забиулла Муджахид сообщил, что запрет на функционирование сотовой связи был введен из-за того, что силы НАТО якобы используют данные мобильных сетей для нанесения авиаударов по мирному населению.