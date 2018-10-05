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Чаще всех в ЕС за рулем по телефону разговаривают в Греции и Польше

Общество

Половина водителей в Греции и Польше общаются без гарнитуры

Чаще всех в ЕС за рулем по телефону разговаривают в Греции и Польше
Alexandre Boucher
Разговор по телефону за рулем

Рим, 5 октября 2018, 14:48 — REGNUM  Чаще всего в Евросоюзе правило, запрещающее разговоры по мобильному телефону без гарнитуры за рулем, нарушают в Греции и Польше, сообщает в пятницу, 5 октября, La Stampa со ссылкой на исследование Ipsos, проведенное в десяти странах ЕС.

Опрос автомобилистов показал, что около половины водителей в двух этих странах совершают подобные нарушения. Почти аналогичные показатели и в Словакии — там по телефону за рулем разговаривает 46% водителей. Несколько более законопослушными оказались граждане Италии и Швеции (около 33%).

Официальной информации о количестве данных нарушений в ЕС нет, любые заключения могут базироваться только на опросах или экспертных данных, добавляет La Stampa.

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