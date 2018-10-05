Почти половина молодых людей в России никогда не слышали о репрессиях

Москва, , 14:31 — REGNUM Жители России знают о преследованиях по политическим мотивам, проводимыми в Советском Союзе в 30−50-е годы XX века: О том, что проходили репрессии осведомлены 80% граждан. При этом почти половина молодых людей возрасте от 18 до 24 лет (47%) никогда не слышали о репрессиях в стране. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В семье были репрессированные родственники у 35% опрошенных. 16% знают судьбу родственников в общих чертах, 14% хорошо знают об их судьбе, 5% ничего не знают о судьбе родственников, репрессированных в те годы. 22% респондентов не располагают информацией, были ли его семье репрессированные родственники

Большинство тех, у кого есть репрессированные родственники, узнали о репрессиях из рассказов близких (91%), среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля достигает 97%. 58% хотели бы больше знать о судьбе репрессированных родственников, эта доля выше среди 18−24-летних граждан РФ (71%).

Опрос проведен 14 сентября 2018 года. В опросе приняли участие Граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 72% жителей России, слышавших о сталинских репрессиях, считают необходимым как можно больше рассказывать о них подрастающему поколению, чтобы подобное никогда не повторилось.

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