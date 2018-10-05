МЧС сообщило о заморозках, ожидающихся на Северном Кавказе

Черкесск, , 14:30 — REGNUM В ближайшие два дня на территории ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа ожидаются заморозки. Предупреждения об этом разослали жителям округа региональные управления МЧС.

От — 1 до — 3 градусов ожидается ночью и утром 6 и 7 октября на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Согласно прогнозам Росгидромета, заморозки в воздухе и на поверхности почвы будут наблюдаться в Карачаево-Черкесии, и то не на всей территории субъекта, а лишь в отдельных местностях. А вот в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков до — 2 градусов.

Единственный регион СКФО, где по-прежнему сохранится довольно теплая погода, — Дагестан. По данным МЧС, на территории республики 6 октября ожидается ночью не меньше +7 градусов, а днем — до +20. И лишь в предгорный и горных районах, расположенных выше 1500 м, температура может опуститься ночью до — 3 градусов.