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За год граждане РФ стали значительно хуже относиться к США

Общество

На сегодняшний день к США положительно относятся 26% опрошенных граждан России, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 41%

Вашингтон, 5 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Граждане России за минувший год стали относиться к американцам значительно хуже. Об этом говорят итоги опроса, проведенного американским аналитическим центром Pew Research Center.

Согласно результатам опроса, на сегодняшний день к США положительно относятся 26% опрошенных граждан России, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 41%.

Что касается американцев, то здесь ситуация менее выраженная — сегодня только 21% граждан США относятся к России с симпатией. Данная цифра остается стабильной на протяжении нескольких лет, отмечают эксперты центра.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, проведённого «Левада-центром», большинство граждан РФ считают наибольшую угрозу для России представляют такие страны, как США (78%) и Украина (49%).

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