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Четверо костромских учителей вошли в рейтинг лучших педагогов России

Общество

Рейтинг составляло Министерством просвещения РФ

Четверо костромских учителей вошли в рейтинг лучших педагогов России
Виктор Корецкий. Честь и слава советскому учителю! (фрагмент) 1951

Кострома, 5 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Четыре педагога из Костромской области вошли в рейтинг лучших учителей России, подготовленный Министерством просвещения, сообщает пресс-служба губернатора области.

В рейтинг вошли учитель русского языка и литературы школы № 2 города Волгореченска Галина Катулина, учитель физической культуры Середняковской средней школы Наталья Нечаева, учитель начальных классов Шулевской средней школы Мантуровского района Светлана Лебедева, учитель основ безопасности жизнедеятельности гимназии № 1 города Галича Ирина Шунейко.

Отметим, что при отборе лучших учителей учитывалось наличие у педагога собственных методических разработок, учебные и внеурочные достижения их учеников, создание учителем условий для формирования гражданской позиции учащихся, использование образовательных технологий дистанционного обучения и прочие признаки качественной работы преподавателя.

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