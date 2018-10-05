Четверо костромских учителей вошли в рейтинг лучших педагогов России

Кострома, , 14:16 — REGNUM Четыре педагога из Костромской области вошли в рейтинг лучших учителей России, подготовленный Министерством просвещения, сообщает пресс-служба губернатора области.

В рейтинг вошли учитель русского языка и литературы школы № 2 города Волгореченска Галина Катулина, учитель физической культуры Середняковской средней школы Наталья Нечаева, учитель начальных классов Шулевской средней школы Мантуровского района Светлана Лебедева, учитель основ безопасности жизнедеятельности гимназии № 1 города Галича Ирина Шунейко.

Отметим, что при отборе лучших учителей учитывалось наличие у педагога собственных методических разработок, учебные и внеурочные достижения их учеников, создание учителем условий для формирования гражданской позиции учащихся, использование образовательных технологий дистанционного обучения и прочие признаки качественной работы преподавателя.