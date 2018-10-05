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Жители России — тоскующие индивидуалисты, считает глава ВЦИОМ

Общество

Советский коллективизм давно умер

Москва, 5 октября 2018, 14:13 — REGNUM  Современный российский социум — это общество тоскующих индивидуалистов. Советский коллективизм давно умер. Об этом сегодня, 5 октября, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

По его мнению, российское общество — индивидуалисты, прежде всего, потребительского плана, прежде всего, причём в основном бедные потребители. Ценностные ориентиры практически отсутствуют.

При этом пока общество не осознает и не мирится с тоскующей индивидуализацией. Граждане пытаются обращаться к общим объединяющим в коллектив понятиям, таким как семья и государство.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющему большинству жителей России (93%) интересна история их семьи. При этом каждый второй (51%) старается узнавать информацию о своих предках. 42% опрошенных интересуются историей семьи, но специально не занимаются ее изучением.

Ранее на эту тему: Для 78% жителей России семья — это крепкий тыл: опрос

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Социологические опросы
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