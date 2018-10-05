Митинг в столице Ингушетии не прекращается, активисты требуют референдума

Магас, , 14:04 — REGNUM Митинг в Магасе против передачи Чечне части территории Ингушетии все еще продолжается. Многие его участники не расходились с вечера, переночевав в машинах и на лавочках. Обстановка 5 октября на центральной площади Алания перед административными зданиями резиденции главы Ингушетии, республиканского парламента и правительства спокойная, нарушений общественного порядка не наблюдается, пишет «Интерфакс».

Основное требование протестующих — провести референдум по вопросу границы между Ингушетией и Чечней. Организаторы также требуют, чтобы к ним вышли депутаты парламента и признались, что они голосовали не так, как было объявлено после заседания Народного собрания.

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По словам помощника главы республики Артёма Перехриста, активисты — организаторы протестов оказывают давление на депутатов. Якобы еще за неделю до голосования им угрожали и даже заманивали деньгами, заставляя сложить полномочия, сообщил он РИА Новости.

К обеду к площади стали подтягиваться верующие для совершения пятничной молитвы, их число составило, по разным данным, от четырех до восьми тысяч человек, пишет «Интерфакс-Юг». С призывом провести коллективный намаз на площади накануне обратились организаторы акции. По данным издания, все органы власти были оповещены о молитве, ситуация полностью контролируется.

Напомним, ситуация в Ингушетии накалилась после ратификации парламентом республики 4 октября договора о границе с Чечней. Несколько тысяч местных жителей вышли на центральную площадь в городе Магасе, протестуя против подписанного договора. После того как Конституционный суд признал принятый Народным собранием закон о границе противоречащим Конституции РИ, митингующие стали требовать проведения референдума по этому вопросу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между субъектами. Согласно договору, обе республики обменялись равноценными участками земли площадью до двух тысяч гектаров каждая на незаселенных территориях. Напомним, приграничный вопрос дбыл нерешенным со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Периодически он обострялся, вызывая конфликтные ситуации между регионами.