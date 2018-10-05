Леденцы от боли в горле тоже бывают разные. Что запретит Минздрав?

Москва, , 14:04 — REGNUM Инициатива Минздрава по запрету леденцов для горла нуждается в более четкой формулировке, поскольку ограничения должны применяться дифференцировано — на рынке имеются препараты с разным действующим веществом, считает глава подразделения «Евразия» фармацевтической компании «Босналек» Валентина Бучнева.

Ранее сообщалось, что для запрета любой рекламы противомикробных препаратов Минздрав предлагает внести изменения в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе».

«Действительно, существует большое количество топических препаратов, содержащих антибиотики и химические антисептики в своем составе. Данные зарубежных и российских клинических исследований убедительно демонстрируют пагубное воздействие таких препаратов не только на возбудителей инфекции, но и на нормальную микрофлору полости рта и горла.

В конечном итоге их применение приводит к снижению собственных защитных сил и развитию суперинфекции — повторному заболеванию. Кроме того, антибиотики не воздействуют на вирусы, а они являются основной причиной ОРЗ, как самостоятельно, так и в ассоциации с болезнетворными бактериями.

Однако существуют и альтернативные препараты, обладающие биоценозсберегающим действием: например, на основе естественных для организма антисептических ферментов — например, лизоцима. Этот компонент не нарушает нормальную микрофлору и не относится к классу антибиотиков, однако активен в отношении бактерий, вирусов и грибов.

Поэтому ограничения должны применяться дифференцировано, с учетом того, что на рынке имеются действительно современные и безопасные препараты, не требующие рецепта.

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