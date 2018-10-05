В Израиле выпустят заряжаемую платежную карту

Иерусалим, , 18:13 — REGNUM В Израиле начнут выпускать заряжаемые платежные карты, которые составят конкуренцию обычным кредитным картам. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, выпуском нового платежного средства займется израильская компания «WorldCom Finance» совместно с компанией «Леуми-Кард».

Как заявил генеральный директор «WorldCom Finance» Юваль Таль, данный финансовый инструмент поможет людям, имеющим какие-либо банковские ограничения. В эту группу входят часть работников сферы услуг, получающие заработную плату наличными или чеком, а также пенсионеры.

Платежную карту можно будет «зарядить» на сумму до $5,5 тыс. Держатели смогут пользоваться картой как в Израиле, так и за его пределами, а также совершать покупки в интернет-магазинах. Для удобства пользователей, компания обещает разработать мобильное приложение, позволяющее управлять финансовым счетом.