93% жителей России интересна история их семьи

Москва, , 13:54 — REGNUM Подавляющему большинству жителей России (93%) интересна история их семьи. При этом каждый второй (51%) старается узнавать информацию о своих предках. 42% опрошенных интересуются историей семьи, но специально не занимаются ее изучением. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что повышенный интерес и истории семьи отмечается среди молодых людей в возрасте 25−34 года, а также у людей в возрасте 35−44-лет (по 95%). В основном подробности о членах семьи узнают из разговоров с родственниками (72%). 41% опрошенных ищут информацию в открытых базах данных и интернет-архивах. 33% ищут близких в социальных сетях. 22% граждан обращались в государственные архивы.

Опрос проведен 14 сентября 2018 года. В опросе приняли участие Граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, семья остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

Развитие сюжета: «В каждой семье — своя история о героизме фронтовиков»