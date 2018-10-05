Новый министр образования Японии призвал вернуться к довоенным программам

Токио, , 17:19 — REGNUM В своей первый день пребывания в должности министр образования Японии Масахико Сибаяма отметил, что довоенная образовательная программа или Императорский рескрипт по образованию заслуживает внимания и по сей день. Рескрипт подчеркивает преданность к императору, а это, как полагает министр, является ключевым в монархической стране.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Сибаяма пояснил свое заявление тем, что внимания заслуживают лишь те части, которые учат детей «нравственности». Под этим он понимает уважение и преданность к императору.

Императорский рескрипт по образованию был выпущен от имени императора в 1890 году. В документе содержится призыв «охранять и поддерживать процветание императорского трона». Это документ был аннулирован в 1948 году, когда миф о божественном происхождении императора был развенчан. Кроме этого, существовали предположения, что этот документ также лег в основу тоталитарной системы правления в Японии, а также ее милитаристской направленности.