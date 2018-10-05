Пятница, 5 Октября 2018 года
18:19:37 МСК

Новый министр образования Японии призвал вернуться к довоенным программам

Общество

Новый министр образования Японии заявил, что довоенная образовательная программа «универсальна» и актуальна по сей день

Токио, 5 октября 2018, 17:19 — REGNUM  В своей первый день пребывания в должности министр образования Японии Масахико Сибаяма отметил, что довоенная образовательная программа или Императорский рескрипт по образованию заслуживает внимания и по сей день. Рескрипт подчеркивает преданность к императору, а это, как полагает министр, является ключевым в монархической стране.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Сибаяма пояснил свое заявление тем, что внимания заслуживают лишь те части, которые учат детей «нравственности». Под этим он понимает уважение и преданность к императору.

Императорский рескрипт по образованию был выпущен от имени императора в 1890 году. В документе содержится призыв «охранять и поддерживать процветание императорского трона». Это документ был аннулирован в 1948 году, когда миф о божественном происхождении императора был развенчан. Кроме этого, существовали предположения, что этот документ также лег в основу тоталитарной системы правления в Японии, а также ее милитаристской направленности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить