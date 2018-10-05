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В Казахстане 3,2 тыс. км нефтегазопроводов не соответствовали требованиям

Общество

Охранные зоны создаются для обеспечения безопасности населения

Астана, 5 октября 2018, 13:55 — REGNUM  Газотранспортные компании Западно-Казахстанской области эксплуатировали более 3,2 тыс. км магистральных нефтегазопроводов без установления охранных зон, сообщили 4 сентября в пресс-службе транспортной прокуратуры Казахстана.

В ведомстве напомнили, что охранные зоны создаются для обеспечения безопасности населения, а также для создания необходимых условий эксплуатации объекта. Собственники объектов устранили несоответствие.

Как сообщал ИА REGNUM, 30 августа в Чимкенте произошел взрыв подземного газопровода высокого давления, что привело к возгоранию газа. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чимкенте произошло возгорание газопровода

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Газодобыча и транспортировка газа
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