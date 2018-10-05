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В Коми пересмотрели сроки наказания более 600 заключенным

Общество

158 осужденных уже вышли на свободу досрочно

Сыктывкар, 5 октября 2018, 13:50 — REGNUM  В Коми пересмотрены сроки наказания 613 осужденным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН.

Напомним, согласно поправкам в Уголовный Кодекс РФ, вступившим в силу с 14 июля, 1 день в СИЗО приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении.

Под действие этой поправки подпадают порядка 1300 осужденных Коми. Уже вышли на свободу 158 человек, а 455 осужденным снизили сроки наказания.

Всего же в учреждениях УФСИН Коми находятся около 7,5 тыс. человек.

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