Митрополит Псковский: название аэропорта Воронежа «слишком лихое»

Воронеж, , 13:48 — REGNUM Переименовать воронежский аэропорт предложил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Правда, он перепутал международный аэропорт Воронежа, который называется «Чертовицкое», с аэропортом в Петрозаводске «Бесовец». Возможность переименования аэропортов обсуждалась в Общественной палате РФ 4 октября.

О предложении, озвученном Шевкуновым, сообщило издание Znak: по мнению митрополита Тихона, у воронежского аэропорта «слишком лихое название «Бесовец».

Впрочем, митрополит перепутал Воронеж и Петрозаводск: «Бесовец» — это название аэропорта в столице Карелии, название перешло от деревни, на территории которой он построен. Международный аэропорт в Воронеже называется «Чертовицкое» — также по названию местности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Общественной палате РФ обсуждалась инициатива Российского исторического общества и Российского географического общества по реализации проекта «Великие имена России» — он предполагает переименование 45 российских аэропортов. Аэропортам предлагается присвоить имена известных соотечественников.