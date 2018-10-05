Куба будет использовать платформу Google в информатизации страны

Гавана, , 18:04 — REGNUM Куба подписала четыре меморандума о взаимопонимании с американской компанией Google с целью продвижения на её платформе национального контента. Об этом заявил Председатель Государственного совета (высший орган государственной власти на Кубе) Мигель Диас-Канель на церемонии закрытия I Национальной конференции Союза информатики Кубы 4 октября.

По сообщению кубинского новостного издания «Пренса Латина», меморандумы заключили Университет информационных наук Кубы, Министерство культуры Республики, электронный портал системы здравоохранения Кубы INFOMED, а также Историческое бюро Гаваны.

Кубинский лидер добавил, что договорённость с компанией была достигнута во время его пребывания в Нью-Йорке в рамках 73-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщается, что в Нью-Йорке Диас-Канель провёл переговоры с вице-президентом Alphabet, главной дочерней компании Google, Эриком Шмидтом. Также кубинский лидер встретился с представителями ряда американских компаний сферы информационных и коммуникационных технологий, заинтересованных в потенциальных возможностях рынка Больших Антильских островов.