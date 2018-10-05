Северокорейские хакеры украли сотни миллионов долларов за последние годы

Пхеньян, , 17:05 — REGNUM Северокорейские хакеры украли сотни миллионов долларов из крупнейших мировых банков и корпораций. Пострадали десятки стран по всему миру, в том числе — Россия, Бразилия, Мексика, США и Вьетнам, сообщает южнокорейское информационное агентство Чосон Ильбо.

Одна из наиболее опасных групп хакеров — APT 38 — начала свою деятельность в 2014 году вскоре после введения санкций Советом Безопасности ООН. Группа в основном фокусировалась на крупных банках, а также на негосударственных организациях, осуществлявших денежные переводы в Южную Корею. В частности, APT 38 атаковала вьетнамский Tien Phong Bank, центральный банк Бангладеш, чилийский Banco de Chile, мексиканский Bancomext. В среднем, на подготовку к атаке у хакеров уходит в среднем до полугода.

Ещё одной организацией хакеров является связанная с КНДР «Группа Лазарус», которая считается инициатором атаки вируса «WannaCry», затронувшей в мае 2017 года более 300 000 компьютеров по всему миру.

Впрочем, эксперты отмечают, что количество хакерских атак намного больше: не всегда организации, подвергшиеся нападению, заявляют об этом.