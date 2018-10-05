Туристы ввезли в Южную Корею рекордное количество наркотиков

Сеул, , 18:45 — REGNUM В первом полугодии 2018 года в Южной Корее у въезжающих в страну туристов было конфисковано в 2,5 раза больше наркотических веществ, чем за весь 2017 год. Об этом со ссылкой на Таможенную службу Кореи сообщает южнокорейское телеграфное агентство Yonhap.

За шесть месяцев 2018 года у «туристов» было конфисковано 146 кг наркотических веществ стоимостью 180 миллионов долларов. В то же время, по итогам 2017 таможенники обнаружили 69 кг наркотиков. Бóльшая часть из них ввозится по воздуху.

Также зафиксирован значительный рост объёмов ввоза в Южную Корею кокаина — в первом полугодии 2018 года они составили 8,17 кг против 136 граммов годом ранее. Вдвое больше конфисковано метамфетамина — 60 кг.