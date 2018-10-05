«Маленький Челябинск»: пермское село очищают от мусора

село Култаево, Пермский край, , 13:38 — REGNUM В Култаевском сельском поселении народ дождался активности чиновников в решении проблемы, связанной со свалками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального района Михаил Тарасов, сельская администарция занимается вопросом организации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок.

«С 3 октября на территории села начаты работы по вывозу с контейнерных площадок ТКО, а 4 октября проведено совещание с представителями управляющих компаний; ООО «Строй-центр», который оказывает услуги по вывозу ТКО; представителями депутатского корпуса поселения. В настоящее время в Култаево работает техника. Контейнерные площадки приводятся в нормативное состояние», — сказал Тарасов.

Стоит отметить, что комментарий чиновника стал реакцией на публикацию ИА REGNUM материала, где пермское село сравнивается с Челябинском. Населенный пункт погряз в отходах, жителям приходилось жить с плотно закрытыми окнами, поскольку от мусорных свалок распространялось зловоние. В горах мусора играли дети, бегали мыши и крысы, обитали бродячие собаки. Население отмечало, что в селе стали реже вывозить мусор с контейнерных площадок, а сам процесс стал некачественным. Баки не очищались до конца, а спецтехника сгребала мусор, который находился с краю. В результате санкционированные площадки для сбора мусора оказывались переполненными, а горы отходов грозили разрастись до гигантских масштабов.

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