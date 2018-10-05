Ярославцы о смене мэра: Город на военном положении?

Ярославль, , 14:30 — REGNUM Ярославцы в социальных сетях обсуждают смену мэра Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Интересно, что реакция горожан в целом апатична — комментариев этого факта сравнительно немного. Те горожане, которые все же высказывают свою позицию, оценивают факт замены Владимира Слепцова на Владимира Волкова отрицательно.

Ярославцы отмечают факт досрочного прекращения полномочий Слепцова — он отработал полтора года из 5-летнего срока полномочий.

«Команды так часто менять — это дебилизм полный, а почему это происходит, мне, извините, неведомо, хотя иначе как провалом властей в кадровой политике это не назовёшь. Удержаться у власти любой ценой, жажда обогащения за бюджетный счёт и полный игнор простых людей — вот пожалуй главные правила… И согласен, времена Слепцова будем вспоминать скоро с ностальгией» — пишет пользователь Super на форуме Yarportal.

Вся эта чехарда с мэрами не на руку городу. Не с кого спросить. Сейчас вот, например, пол-Брагино асфальтом в дождину покрывают — куча бабла в землю. Новый скажет — это все старый. И такая карусель постоянно. Мэр был по сути один — Волончунас. Остальные — временщики», — пишет пользователь Yarportal Evo.

Не нравится горожанам и факт назначения «варяга».

Начну издалека. В смысле, из отдаленного района области — Некоузского. Там поменяли вдруг главу района на офицера УФСБ (типа он родом оттуда). Ну, хоть не совсем чужой…» — пишет Игорь Гаврилов.

Других смущает непосредственно персона Владимира Волкова.

Самое жуткое в том, что Волков реально плохой мэр, жители Переславля его не хвалят и на местных форумах сочувствуют ярославцам. Ну и время выбрано очевидно не то — Переславль мерзнет, отопления нет, в детсадах 12 градусов, дети спят в одежде. Это кошмар», — негодует Екатерина Абрамова.

Пожалуй наибольшие эмоции ярославцев касаются формы смены власти: назначение Волкова и.о. мэра и отсутствие какого-либо публичного обсуждения этого факта.

То ли сон, то ли явь. Даже представить себе не могла, что такое в моём городе возможно. Ругаем варягов, а выборы отменили коренные ярославцы. Вот уж накозлили так накозлили. Даже если б Владимир Слепцов был идеальным мэром, но посмел бы поссориться (или не прогнуться) перед каким бы то ни было влиятельным лицом, финал был бы таким же неотвратимо печальным. Возвращайте выборы!» — требует Галина Ингина.

На ярославцев положили уже давно, просто сейчас перестали что-либо имитировать, как то: выборы, голосование в муниципалитете. И правильно, чего деньги тратить и спрашивать мнение депутатов, которые все равно голосуют как им скажут, — констатирует Сергей Сидоров.

Наиболее развернуто свою позицию пояснила член областной общественной палаты журналист Людмила Шабуева (оговорившись, что ее мнение может не совпадать с точкой зрения возглавляемого ею СМИ). Она недоумевает, почему губернатор никак не пояснил ярославцам свое решение о назначении Волкова.

Почему вчера вы постеснялись встать перед депутатами рядом со столь быстро шагающим по карьерной лестнице руководителем? Почему Волков смело говорит сам о себе, как о будущем мэре и упоминает, что будет с вами работать? Дмитрий Юрьевич (Миронов — губернатор Ярославской области — ИА REGNUM ), самое важное заключается в том, что я не военный человек и присягу не принимала. Однако после вчерашнего дня у меня возникает стойкое ощущение, что вы вместе со Степаненко обрили меня наголо, а вместе со мной и всех жителей Ярославской области. Я предлагаю быть честными и, если мои догадки верны, прямо сказать, что в Ярославле введено военное положение. Это сделает более понятным постоянные перекрытия центра города грузовиками, внезапные снятия и назначения, общение с жителями путём раздачи указаний, которые невозможно оспорить, и нежелание обсуждать с нами что-либо, кроме благоустройства дворов. Тогда скажите нам об этом, и давайте все послушаем раздающееся в ответ троекратное «Ура!», — написала Людмила Шабуева.

Один из ярославцев такую политику назвал «безвольной», имея в виду пассивную позицию муниципалитета Ярославля, ни один из депутатов которого не посмел публично задать вопрос о причинах смены власти.

Безвольная политика приводит к безвольному отношению к людям, творящим эту безвольную политику. И подобное вызывает только разочарование», — написал бывший депутат муниципалитета и облдумы Иван Мигович.

Некоторые ярославцы посчитали игнорирование их мнения по поводу градоначальника демонстративным.

Даже при советской власти Правительство и ЦК, распрекрасно решая всё узким кругом, обязательно легализовали такие решения через систему партконференций, депутатских обсуждений и проч. Понятно, что все поднимут мандаты «как надо» — но было психологически важно показать, что и партийные массы, и избиратели как бы не забыты, с ними пусть формально — но посоветовались, получили их одобрение… А вот в нынешнем случае, к сожалению, этого нет», — пишет Евгений Мухтаров.

Довольно мало комментариев в социальных сетях касаются причин смены мэра. Вероятно, в связи с очевидностью этого факта.

Слепцова сгубила самостоятельность. Он сам принимал многие решения, у него был свой, отдельный карман, он постоянно «делал» губернатора в медиарейтингах и т.п., а всё это неприемлимо в нынешнем правительстве Ярославской области, а Волков, прежде чем не то что чайную комнату замутить, а чаю себе налить, обязательно позвонит и спросит, а может и прибежит и спросит!» — резюмирует Александр Торопов.

В целом, кроме негромкого эпизодического требования прямых выборов мэра, ярославцы не предлагают никаких вариантов действий. В комментариях рефреном звучит: «от нас ничего не зависит».

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