В Косово одновременно зафиксированы безработица и нехватка рабочей силы

Приштина, , 18:44 — REGNUM В Косово, в стране с самым высоким уровнем безработицы на Балканах, зарегистрированы случаи нехватки рабочей силы. Специалисты связывают это с миграцией граждан. Так строительным кампаниям в нескольких городах Косово — Обиличе, Скёндерае, Пее и Митровице не хватает рабочих разных профессий.

Косовское новостное агентство «Бота Сот» рассказывает историю бизнесмена, работающего в строительстве, который ищет рабочих, но не может найти. Даже подняв дневную оплату с 10 до 25 евро, ему не удалось решить проблему. Нередко встречаются случаи, когда граждане не желают устраиваться на работу на том основании, что ждут визу. Прогнозируется, что в следующем году страну покинут около 250 000 косоваров.

Нехватка рабочей силы замечается также в сфере услуг, торговли, образования, в страховых компаниях. С подобным явлением сталкиваются и другие государства, но для Косово это является более серьезной проблемой. Последствиями массового выезда граждан из Косово могут стать спад потребления, уменьшение денежного оборота, рост невыплачиваемых долгов и многие другие явления, которые крайне негативно отразятся на экономике страны.