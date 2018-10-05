Они бесполезны: о возможном запрете рекламы леденцов от боли в горле

Москва, , 13:39 — REGNUM Запретив рекламу «леденцов от горла» Минздрав руководствуется исследованиями, подтверждающими бесполезность применения этих средств, считает доктор Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM одно из мероприятий плана по «реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности» в 2019—2020 годах, он отметил:

«Доказано, что антисептики содержащихся в леденцах, не создают должную бактерицидную/вирулицидную концентрацию в очаге воспаления и только способствуют развитию устойчивости микроорганизмов, вызывающих болезнь.

Конечно, кроме антисептиков в состав леденцов входят эфирные масла, экстракты трав и частенько анестетики, которые незначительно и на короткое время улучшают самочувствие, «смягчая» воспаленное горло. Однако, на ход течения болезни они не влияют. При болях в горле более эффективны и безопасны народные средства: куриный бульон, теплое питье, мед, чай итд. На крайний случай имеются действенные противовоспалительные препараты для приема внутрь. Исходя из этого, цель запрета рекламы этих лекарств понятна.

Теперь, следуя логике событий, ждем от Минздрава запрета на рекламу других «улучшайзеров».

К примеру: спреев для горла, гомеопатических средств, бесполезных ноотропов и гепатопротекторов, противовирусных и иммуностимулирущих средств итд. В общем работы у Минздрава непочатый край», — резюмировал доктор Игорь Червяков.

Напомним, ранее сообщалось, что для запрета любой рекламы противомикробных препаратов Минздрав предлагает внести изменения в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе». Но ИА REGNUM со ссылкой на известных докторов неоднократно приводило также доводы о бесполезности и даже вреде препаратов, продающихся в аптеках под видом лекарств и повсеместно рекламируемых — БАДах и гомеопатии.

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