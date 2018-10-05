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Казахстан перейдет на электронный отпуск рецептурных лекарств

Общество

За безрецептурную реализацию лекарств аптекам было выписано 70 административных взысканий

Астана, 5 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана перейдет на электронный отпуск рецептурных препаратов в 2020 году после интеграции медико-информационной системы с действующей информационной системой лекарственного обеспечения, сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства.

В минздраве отметили, что по итогам девяти месяцев 2018 года за безрецептурную реализацию лекарств было выписано 70 административных взысканий на сумму более 20 млн тенге ($54 189).

Отметим, запрет на реализацию лекарств без рецепта врача действует в Казахстане более 16 лет. Данная мера направлена на усиление контроля применения лекарств, которые могут быть опасны для здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Казахстана прокомментировал сообщение о запрете продажи лекарств

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Экономика Казахстана
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