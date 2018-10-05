Более 100 тыс. человек выступили за перезахоронение Франко в Барселоне

Барселона, Испания, , 13:40 — REGNUM Более 100 тыс. человек за сутки подписали электронную петицию с требованием перезахоронить останки каудильо Франсиско Франко в храме Саграда Фамилия (храм Святого семейства) в Барселоне, пишет газета Ok Diario 5 октября.

Петиция была зарегистрирована на платформе change.org и стала вирусной в социальных сетях. Зарегистрировавший ее пользователь Hannibal Smith @Sr_Hsmith написал, что Франко должен покоиться в Каталонии, поскольку любил этот регион и делал его процветающим, и каталонцы отвечали ему взаимностью.

Как сообщало ИА REGNUM, внуки Франко выбрали местом перезахоронения останков каудильо кафедральный собор Альмудена в центре Мадрида. По решению правительства Испании его гроб должен быть извлечен из базилики на территории мемориального комплекса Долина Павших до конца года.

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