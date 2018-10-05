Бабье лето уже на подходе к Москве

Москва, , 13:20 — REGNUM В Москве в ближайшие выходные значительно потеплеет. Облачная и дождливая погода сменится на более комфортную и тёплую. По данным Гидрометцентра, уже днём 6 октября в столице осадков не ожидается. Однако поднимется ветер с порывами до 12−17 м/с. Температура воздуха составит 13 —15° в мегаполисе и 11 —16° в регионе.

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7 октября будет сухо. Ночью столбики термометров ни в Москве. Ни в области не поднимутся выше 8 градусов тепла, а вот днём воздух прогреется до 14 — 16° в столице и 12 —17° по области.

Добавим, что 5 октября в Москве сохранятся порывы ветра до 15 м/с, днем уже будет сухо и не так ветрено. Ночью похолодает до 1 — 3° в столице, а в Подмосковье ожидаются заморозки до — 1 градуса.

Ранее в сюжете: Самой холодной в Москве с начала месяца стала ночь на 5 октября

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая ночь с 4 на 5 октября стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. По данным на 6:00 мск было +2,8°.

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