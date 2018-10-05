ДТП под Тверью — результат «системного ослабления контроля» и халатности

Москва, , 13:36 — REGNUM За последние два года в России увеличилось количество ДТП, совершённых по вине водителей автобусов, а также наметился рост смертельных случаев в авариях с участием автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя крупное ДТП, произошедшее в Тверской области 5 октября.

Он привёл официальную статистику ГИБДД, согласно которой в 2015 году было зафиксировано 3322 ДТП, совершённых по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, а в 2017 году — уже 3846 ДТП, почти на 16% больше.

«Причина такого роста количества ДТП с участием автобусов может быть только одна: системное ослабление контроля за пассажирскими перевозками и халатность руководства перевозчиков. Все полномочия у контролирующих органов есть, но часто они прикрывают своё бездействие и халатность отсутствием полномочий, врут. Просто не хотят реально работать», — отметил Цветков.

Он предложил ввести более серьёзную ответственность за повторные нарушения безопасности перевозок, даже если они не связаны с ДТП и жертвами. Кроме того, должна быть проведена тотальная проверка соблюдения трудового законодательства перевозчиками, так как зачастую водителей заставляют работать, не соблюдая режим труда и отдыха. Также не обеспечивается качественный технический и медицинский контроль.

«С самих водителей это ответственности тоже не снимает, они сами, например, часто управляя автобусом разговаривают по сотовому телефону, однако системной эту проблему делают именно перевозчики, экономящие на всём, в ущерб безопасности пассажиров, особенно этим грешат нелегальные перевозчики», — подчеркнул Цветков.

Он отметил важность эффективного взаимодействия по вопросам безопасности перевозок всех уполномоченных органов исполнительной власти: Ространснадзора, ГИБДД, прокуратуры, департаментов или министерств транспорта регионов. Так, в настоящий момент единственным примером эффективности такого взаимодействия является Москва, вследствие чего здесь в последние годы наблюдается снижение смертности и количества пострадавших в ДТП.

Цветков также призвал водителей автотранспортных предприятий, где допускаются подобные нарушения, анонимно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами. Далее полученная информация будет обобщена и направлена в правоохранительные органы для тщательной проверки перевозчиков совместно с Общероссийским объединением пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в Калининском районе Тверской области произошло утром 5 октября. Микроавтобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате погибли 13 человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Ещё один пассажир, а также водитель ЛиАЗа госпитализированы.

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