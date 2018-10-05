В Махачкале 400 фермеров оказались отрезанными от своих полей

Махачкала, , 13:16 — REGNUM На протяжении нескольких лет 400 махачкалинских фермеров лишены возможности осуществлять предпринимательскую деятельность. Проблема заключается в том, что в ходе проведения реконструкции участка федеральной трассы «Кавказ» с 798 км по 805 км были установлены барьеры по обеим сторонам автодороги и разделительное бетонное ограждение.

Фермеры, осуществляющие свою деятельность вдоль данной трассы, оказались лишены возможности беспрепятственно попадать на принадлежащие им земельные участки для обеспечения обработки земли и сбора урожая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена.

Для поиска компромисса была организована встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Мурада Далгатова с представителями ФКУ Упрдор «Каспий» и инициативной группой фермеров. По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что единственно возможным вариантом решения проблемы является строительство путепровода.

Мурад Далгатов предложил предпринимателям написать коллективное обращение, с которым бизнес-омбудсмен выйдет к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову. После этого необходимо будет подготовить обращение в Росавтодор для включения путепровода в план финансирования.

Напомним, что данная проблема уже поднималась в сентябре 2014 года. Тогда махачкалинские фермеры обратились за помощью в региональное отделение ОНФ. В ходе обсуждений стороны пришли к мнению о необходимости обратиться за поддержкой в Главное Северокавказское управление дорожного строительства.