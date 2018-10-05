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«А был ли мальчик?»: синоптики о первом снеге в Москве

Общество

Ни одна из метеостанций Москвы и Подмосковья не зафиксировала осадков в виде снега

Москва, 5 октября 2018, 13:00 — REGNUM  Московские метеостанции не зафиксировали в ночь на 5 октября и утром ни одного случая выпадения осадков в виде снега, сообщают «Метеовести».

"По данным на 09:00 мск ни одна из метеостанций Москвы и Московской области осадки в виде снега в течении прошедшего четверга, а также ночью и утром в пятницу не отметила», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечают синоптики, нельзя «не верить своим глазам». Так, пользователи соцсетей сообщают, что в некоторых районах Московской области первые «белые мухи» всё же пролетели, подтверждая это видеозаписями и фотографиями.

Напомним, 5 октября в Москве ожидается облачная погода без выпадения осадков. Днем температура воздуха в столице составит +7…+9, ночью — +3…+5 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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