«А был ли мальчик?»: синоптики о первом снеге в Москве

Москва, , 13:00 — REGNUM Московские метеостанции не зафиксировали в ночь на 5 октября и утром ни одного случая выпадения осадков в виде снега, сообщают «Метеовести».

"По данным на 09:00 мск ни одна из метеостанций Москвы и Московской области осадки в виде снега в течении прошедшего четверга, а также ночью и утром в пятницу не отметила», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечают синоптики, нельзя «не верить своим глазам». Так, пользователи соцсетей сообщают, что в некоторых районах Московской области первые «белые мухи» всё же пролетели, подтверждая это видеозаписями и фотографиями.

Напомним, 5 октября в Москве ожидается облачная погода без выпадения осадков. Днем температура воздуха в столице составит +7…+9, ночью — +3…+5 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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