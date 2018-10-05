В одном из районов Зауралья дети и старики мёрзли из-за чужих долгов

Курган, , 12:59 — REGNUM В селе Лесниково Кетовского района Курганской области из-за миллионных долгов за газ, несмотря на начало отопительного сезона, оставались без тепла школа, детский сад, дом престарелых и жилые дома. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Село Лесниково находится на балансе Курганской государственной сельхозакадемии. По данным администрации Кетовского района, на 20 сентября задолженность вуза за природный газ составила 22,8 млн. рублей. При этом платежи не вносились в течение десяти месяцев, несмотря на неоднократные предупреждения. В результате ООО «Газпром межрегионгаз Курган» прекратил подачу топлива. В число пострадавших попал не только должник, но воспитанники детского сада №1, ученики Лесниковского лицея имени Героя России Тюнина А.В., пожилые люди из ГБУ «Лесниковский дом — интернат для престарелых и инвалидов», а также местные жители.

Прокуратура настояла на частичном погашении задолженности и разработке графика платежей, после чего тепло начало поступать в дома и соцучреждения, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, жители села Лесниково проявляли беспокойство в связи с ситуацией еще в начале осени. Однако начальник отдела ЖКХ и транспорта администрации Кетовского района Виктор Цурбанов в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 13 сентября опроверг информацию о неготовности к отопительному сезону Курганской сельхозакадемии, а также домов и учреждений в районе.

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