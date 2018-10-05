Борцы с сексуальным насилием стали лауреатами Нобелевской премии мира

Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Лауреатами Нобелевской премии мира 2018 года стали хирург Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Премия присуждена за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Отмечается, что в 2018 году на награду претендовали 329 кандидатов, из которых 112 являются общественными и международными организациями.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Ранее сообщалось, что лауреатами премии могут стать президент США Дональд Трамп и бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

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