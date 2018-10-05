Мэр Генуи: новый мост может быть построен через год

Генуя, Италия, , 12:41 — REGNUM Новый мост может заменить частично обрушившийся мост Моранди через 12−16 месяцев, заявил в пятницу, 5 октября, мэр Генуи и глава комиссии по ликвидации последствий трагедии Марко Буччи, передает Corriere della Sera.

При строительстве нового моста не следует спешить, однако и затягивать процесс власти также не будут, отметил мэр. Он также подтвердил, что новый мост, вероятно, будет построен по проекту архитектора Ренцо Пьяно.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».

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