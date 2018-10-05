Сухиничи стал 300 городом, где пытаются провести гей-парад

Сухиничи, Калужская область, , 12:39 — REGNUM В Калужской области представители московского ЛГБТ-сообщества подали уведомления о проведении гей-парадов и пикетов в шести городах региона — Боровске, Балабанове, Обнинске, Кондрове, Сухиничах и Козельске. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил представитель движения Николай Алексеев.

«Наша кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России сегодня достигла грандиозной вехи в 300 городов в 80 из 85 субъектов РФ. Город Сухиничи Калужской области стал 300-м городов России, где поданы уведомления о проведении шествия гей-парада и ЛГБТ-пикетов! Просто не верится даже мне. Такое не снилось даже несистемной оппозиции», — заявил Алексеев.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, городская управа Калуги, ссылаясь на Федеральный закон 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», не разрешила московским ЛГБТ-активистам устраивать акции. 500 столичных геев и лесбиянок намеревались провести в областной столице ряд акций в поддержку сексуальных и гендерных меньшинств.

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