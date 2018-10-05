В Казахстане появится закон о статусе педагогов

Астана, , 12:41 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять закон о статусе педагогов, который закрепит стимулы для учителей школ и работников дошкольного образования. Об этом глава государства сказал 5 октября в ходе своего послания народу.

Назарбаев отметил, документ должен оградить учителей от непредвиденных проверок, сократить нагрузку, а также исключить из обязанностей несвойственные функции.

«Выборы проводят — учителя, агитацию ведут — учителя, что-нибудь надо сделать — это учителя. За это никто не платит им», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего послания Нурсултан Назарбаев сказал, что количество граждан, уезжающих учиться за границу, свидетельствует о низком качестве высшего образования в республике.

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