Назарбаев поручил ликвидировать «бесполезные» очереди на квартиры

Астана, , 12:33 — REGNUM Очередей на бесплатные квартиры в Казахстане быть не должно, а всех нуждающихся нужно селить в кредитное жилье, заявил 5 октября президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу.

«Они бесполезны просто. Никто не даст. Конечно, акимы выкручиваются, заставляют бизнес где-то оттянуть, квартиру забрать у кого-то там, крупным бизнесом решается. Только так. Разве это дело?» — сказал Назарбаев.

Глава государства добавил, что ипотечная программа «7−20−25» позволит 250 тыс. семей решить проблему с жильем.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане составляет 246 246 тенге ($698 по курсу на 10 сентября), что на 1,6% больше, чем в январе 2018 года.

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