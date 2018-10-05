Володин поздравил Кадырова с днем рождения

Москва, , 12:22 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пожелал ему здоровья и успехов в решении проблем жителей республики, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Также Володин попросил Кадырова передать слова поздравления жителям Грозного, который отмечает сегодня свой 200-летний юбилей.

Председатель Госдумы отметил, что «депутаты от Чеченской Республики эффективно работают в Государственной думе».

"Они ответственно подходят к исполнению своих обязанностей», — подчеркнул Володин.