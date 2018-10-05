Пятница, 5 Октября 2018 года
13:33:23 МСК

Володин поздравил Кадырова с днем рождения

Общество

И Чечню с 200-летием

Москва, 5 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пожелал ему здоровья и успехов в решении проблем жителей республики, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Также Володин попросил Кадырова передать слова поздравления жителям Грозного, который отмечает сегодня свой 200-летний юбилей.

Председатель Госдумы отметил, что «депутаты от Чеченской Республики эффективно работают в Государственной думе».

"Они ответственно подходят к исполнению своих обязанностей», — подчеркнул Володин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить