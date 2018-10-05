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Крыму обещают десятки новых школ к 2020 году

Общество

Строительство новых учреждений заложено в ФЦП развития полуострова

Симферополь, 5 октября 2018, 12:11 — REGNUM  До 2020 года в Крыму построят около двух десятков новых общеобразовательных школ в рамках федеральной целевой программы развития региона. Об этом на своей странице в Facebook 5 октября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Развитие инфраструктуры образования является одной из главных задач правительства Республики Крым. Последовательно реализуются важные образовательные проекты, меры по социальной поддержке учителей, талантливых учащихся и студентов, модернизуется и обновляется материально-техническая база учебных заведений», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в министерстве образования РК сообщили о возможном продлении сроков лицензирования школ полуострова, поскольку 10% образовательных учреждений требуют серьёзных материальных вложений для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, недостаточно.

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Обеспеченность школами
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