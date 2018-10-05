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Назарбаев поручил снизить уровень бюрократизма в госорганах

Общество

«Поэтому ничего не контролируется у нас в стране, вы только заседаете»

Астана, 5 октября 2018, 11:56 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил уменьшить количество и время заседаний государственных служащих. Об этом глава государства сообщил 5 октября в ходе своего послания народу.

Глава государства отметил, что чиновники слишком много времени проводят на заседаниях, вместо того чтобы работать. Назарбаев добавил, что чиновники не должны засиживаться до ночи, а продолжительность рабочего времени составляет 7 часов.

«Поэтому ничего не контролируется у нас в стране, вы только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил. Может, надо в газете напечатать — дайте работать людям, своим делам заняться», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября директор департамента по контролю государственной службы агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Равиль Тюлебаев сказал, что в республике значительно сократилось количество этических нарушений со стороны госслужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Антикоррупционное ведомство Казахстана: чиновники стали более этичными

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