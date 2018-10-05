Жители России рассказали, для чего они едят

Москва, , 11:51 — REGNUM Для подавляющего числа жителей России еда первую очередь — это источник энергии (96%). Также большинство граждан считают еду источником здоровья (92%), 87% назвали еду удовольствием. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

64% российских граждан садятся за стол не только поесть, но и пообщаться. Более половины (58%) относятся к еде как к средству повысить свою красоту и привлекательность. Около половины опрошенных (51%) считают еду простой необходимостью, не испытывая при приёме пищи особых эмоций.

Примечательно, что еду с красотой и привлекательностью чаще ассоциируют молодые люди в возрасте 20−30 лет (73%). Также молодым людям более свойственно относиться к еде как к удовольствию (92%). Граждане старше 30 лет и старше 50 лет рассматривает еду, как повод для общения (50% и 69% соответственно).

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ (15 тыс. домохозяйств в 220 городах). Опрос проведен в сентябре 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, за последнее время у жителей России приобретают все большую популярность спортивный образ жизни и правильное питание. Так, число граждан, занимающихся спортом, выросло с 61% в 2015 году до 79% в 2018 году. При этом максимума за все периоды измерений (60%) достигла доля граждан, следящих за своим питанием.

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