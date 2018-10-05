В Петербурге определили наказание для организаторов экскурсий по крышам

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях предлагается внести изменения, предусматривающие штрафы для лиц и организаций, проводящих незаконные экскурсии по крышам.

Комитет по законодательству петербургского парламента поддержал соответствующий законопроект сегодня, 5 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета. Теперь проект регионального закона, определяющий наказание для нелегальных экскурсоводов, будет рассмотрен Заксобранием Петербурга.

Как рассказал один из авторов законопроекта Денис Четырбок, для обычных граждан штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Принципиально важно, чтобы такие экскурсии по крышам были безопасными и в рамках закона. Именно такие прогулки нам нужно всесторонне поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок — увеличивать», — заявил Четырбок.

Он заверил, что легальные экскурсии, которые проводятся при поддержке МЧС и по согласованию с надзорными органами, под запрет и санкции не попадут.

Напомним, Денис Четырбок также анонсировал внесение аналогичного законопроекта федерального уровня, который может быть представлен на рассмотрение Госдумы.

Ранее в Заксобрании Петербурга предложили жестче наказывать тех, кто несанкционированно проникает на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Кроме того, за публикацию селфи с крыш депутаты предложили штрафовать 15 тыс. рублей.

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