Пятница, 5 Октября 2018 года
13:31:47 МСК

В Петербурге определили наказание для организаторов экскурсий по крышам

Общество

Легальные экскурсии по крышам под запрет не попадут

В Петербурге определили наказание для организаторов экскурсий по крышам
Цитата из х/ф «Кислота». Реж. Александр Горчилин. 2018. Россия
На крыше

Санкт-Петербург, 5 октября 2018, 11:44 — REGNUM  В закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях предлагается внести изменения, предусматривающие штрафы для лиц и организаций, проводящих незаконные экскурсии по крышам.

Комитет по законодательству петербургского парламента поддержал соответствующий законопроект сегодня, 5 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета. Теперь проект регионального закона, определяющий наказание для нелегальных экскурсоводов, будет рассмотрен Заксобранием Петербурга.

Как рассказал один из авторов законопроекта Денис Четырбок, для обычных граждан штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний — от 50 до 200 тысяч рублей.

«Принципиально важно, чтобы такие экскурсии по крышам были безопасными и в рамках закона. Именно такие прогулки нам нужно всесторонне поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок — увеличивать», — заявил Четырбок.

Он заверил, что легальные экскурсии, которые проводятся при поддержке МЧС и по согласованию с надзорными органами, под запрет и санкции не попадут.

Напомним, Денис Четырбок также анонсировал внесение аналогичного законопроекта федерального уровня, который может быть представлен на рассмотрение Госдумы.

Ранее в Заксобрании Петербурга предложили жестче наказывать тех, кто несанкционированно проникает на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Кроме того, за публикацию селфи с крыш депутаты предложили штрафовать 15 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Единоросс предлагает штрафовать за опубликованное селфи на крыше

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Опасные аттракционы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить