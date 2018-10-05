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Из заповедника в Эквадоре украли 123 детенышей гигантской черепахи

Общество

Местные власти связывают это с отсутствием надежных систем охраны фермы по их разведению

Из заповедника в Эквадоре украли 123 детенышей гигантской черепахи
Adavyd
Галапагосская черепаха

Кито, 5 октября 2018, 11:31 — REGNUM  В общей сложности 123 детенышей гигантской черепаха были украдены с фермы по их разведению на Галапогосских островах, сообщает Agence France-Press.

Инцидент произошел в Национальном парке Галапагосских острова. По словам одного из членов местного законодательного собрания Вашингтона Паредеса, кража произошла неделей ранее.

«Они были похищены все разом. Это было ограбление», — отметил он, подчеркнув, что ферма по разведению этих животных очень плохо охраняется.

«Черепахи просто находятся там. Если кто-то захочет зайти туда ночью и украсть их, им ничего не мешает», — добавил он.

Это уже не первый случай похищения животных. Так, в июне 26 взрослых особей черепах, которых контрабандой вывезли в Перу, были возвращены на острова.

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Контрабанда и борьба с ней
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