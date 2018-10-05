Мэр Москвы поздравил педагогов с Днём учителя

Москва, , 11:30 — REGNUM Учителя и ветераны педагогического труда Москвы получили поздравления с профессиональным праздником от мэра столицы. Глава города Сергей Собянин поблагодарил педагогов за «высокий профессионализм, мудрость и любовь к детям», плодотворный труд и пожелал им «крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо Москвы и москвичей».

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«Главные творцы успехов московской школы — учителя. Мы оснастили классы современными компьютерами и информационными технологиями, новым учебным оборудованием. Но никакое умное железо не заменит детям живого общения с педагогом», — говорится, в частности, в поздравительной телеграмме мэра Москвы.

Также отмечается, что основой нынешних и будущих побед столичного образования являются «талант, творчество и душа учителя, его дар увлечь ребенка в мир знаний».

Напомним, День учителя был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Долгое время праздник отмечали в первое воскресенье октября. В 1994 году ЮНЕСКО провозгласило 5 октября Всемирным днем учителей.