Уголовный розыск МВД России отмечает 100-летний юбилей

Москва, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 5 октября, уголовный розыск МВД России отмечает 100-летгий юбилей. Поздравительную телеграмму с Днём работника уголовного розыска направил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что на каждом этапе становления за 100 лет уголовный розыск оставался важным звеном правоохранительной системы, надёжным инструментом обеспечения законности, защиты жизни, безопасности граждан.

Путин подчеркнул, что этот профессиональный праздник — дань мужеству и высочайшей компетентности многих поколений сотрудников органов правопорядка. Особые слова благодарности президент выразил ветеранам уголовного розыска, которые создавали и развивали уголовный розыск, с честью исполняя свой долг.

Глава государства выразил уверенность, что «сотрудники уголовного розыска будут и впредь достойно и добросовестно выполнять служебные обязанности, действовать своевременно, чётко и грамотно на благо России и её граждан», и пожелал им успехов и всего самого доброго.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, а также жителей Грозного с 200-летием города.

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