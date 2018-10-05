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За 27 лет в Казахстане погибли 770 полицейских

Общество

Назарбаев выразил доверие министру внутренних дел Казахстана

Астана, 5 октября 2018, 11:21 — REGNUM  С 1991 года, за годы независимости, в Казахстане погибли 770 полицейских, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в своем послании народу, которое транслировалось пресс-службой президента.

Глава государства также выразил доверие министру внутренних дел Казахстана Калмуханбету Касымову:

«Я считаю генерала Касымова честным и порядочным человеком».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года со стороны общественности в Казахстане прозвучали призывы к увольнению Касымова в связи с ухудшением криминогенной ситуации в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественность Алма-Аты потребовала отставки главы МВД Казахстана

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