За 27 лет в Казахстане погибли 770 полицейских

Астана, , 11:21 — REGNUM С 1991 года, за годы независимости, в Казахстане погибли 770 полицейских, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в своем послании народу, которое транслировалось пресс-службой президента.

Глава государства также выразил доверие министру внутренних дел Казахстана Калмуханбету Касымову:

«Я считаю генерала Касымова честным и порядочным человеком».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года со стороны общественности в Казахстане прозвучали призывы к увольнению Касымова в связи с ухудшением криминогенной ситуации в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественность Алма-Аты потребовала отставки главы МВД Казахстана