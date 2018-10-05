Поджог храма на Урале: подозреваемый пойман

Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM В Свердловской области пойман подозреваемый в поджоге храма на территории монастыря «Ганина яма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, в ходе проверки по факту пожара было установлено, что храм подожгли. А через некоторое время поймали и предполагаемого поджигателя. Им оказался житель Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее уже судимый за кражу.

Напомним, храм горел ночью 4 октября. А утром того же дня, по словам Горелых, подозреваемый пришёл в отдел полиции №15, чтобы заявить о пропаже своих документов. Там он и был задержан. При этом во время допроса он признался и в краже денег из ящика для пожертвований.

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