Преподаватель СурГУ поднялся на Эльбрус и водрузил на вершине флаг вуза

Сургут, Югра, , 11:05 — REGNUM Преподаватель кафедры физкультуры Сургутского государственного университета Александр Пасишников осуществил восхождение на гору Эльбрус (5642 метра) и установил на ее вершине флаги родного университета и Югры. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что перед восхождением было проведено состояние здоровья преподавателя, изучен вопрос расхода килокалорий, составлен рацион с подбором продуктов питания, а также были определены психологические мотивации. На Эльбрус он отправился вместе с коллегами, имеющими опыт проведения альпинистских экспедиций.

До подъёма на вершину группа прошла адаптацию на склонах горы.

«По окончании адаптации, которая длилась 14 дней, мы начали целенаправленное восхождение на вершину Эльбруса. 16 июля мы выдвинулись в путь, а уже 18 числа, как сейчас помню в 13:40, флаги СурГУ и Югры были установлены на вершине горы», — пояснил Пасишников.

Он добавил, что восхождение на Эльбрус стало свершением его жизненной мечты — подняться на эту вершину вместе с 12-летним сыном. Свое решение он назвал не спонтанным, а требующим целенаправленной многолетней работы.