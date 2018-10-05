Состояние пострадавших от взрыва в Дагестане подростков остаётся тяжелым

Махачкала, , 11:00 — REGNUM Двое пострадавших при взрыве в спортшколе дагестанских подростков 14 и 16 лет продолжают оставаться в крайне тяжёлом состоянии. К такому выводу пришёл главный комбустиолог Нижегородской области (специалист по ожогам — ред. ИА REGNUM ) Игорь Арефьев после осмотра пациентов, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На сегодняшний день пострадавшие с обширными ожогами тела — 92% и 94% — транспортировке не подлежат. Наличие таких травм, по словам Арефьева, вселяет мало оптимизма. Однако в случае улучшения их состояния не исключена возможность транспортировки детей на дальнейшее лечение в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

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Напомним, 2 октября в спортивной школе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошёл взрыв. В результате происшествия пострадали пятеро подростков.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что трое из пострадавших спецбортом МЧС были транспортированы в Нижний Новгород. Их состояние также оценивается как тяжёлое. Один пациент с ожогами 80% поверхности тела находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна.

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