Путин: Грозный — город, устремлённый в будущее

Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Грозного с 200-летием города, отметив значимую роль в укреплении отечественного индустриального, топливно-энергетического комплекса. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что город Грозный и его жители прошли и стойко выдержали з серьёзные испытания в годы Великой Отечественной войны и жестокую агрессию международного терроризма против России.

По мнению главы государства, сегодня Грозный развивается, восстанавливает свой экономический и производственный потенциал. Реализуются масштабные программы благоустройства и жилищного строительства.

«Грозный буквально на глазах превращается в удобный для жизни и работы, устремлённый в будущее город», — подчеркнул Путин и пожелал всем жителям столицы Чеченской Республики мира и процветании.

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Как сообщало ИА REGNUM , День празднования 200-летия Грозного в Чечне объявлен выходным днем. Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года этот праздник отмечается на государственном уровне.

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